Le fiere al tempo del Covid-19 – un webinar per orientare ed informare le imprese orafe su opportunità, strategie e nuove modalità di partecipazione

La pandemia da Covid-19 ha avuto, come ormai evidente, durissime ripercussioni su alcuni settori strategici del sistema economico mondiale. Particolarmente colpito il settore delle fiere che è stato costretto ad annullare o rinviare molte delle manifestazioni organizzate. Una scelta obbligata che ha causato, oltre ai danni diretti alle società e agli enti fieristici, danni ancora più elevati al commercio internazionale: l’U.F.I., l’associazione mondiale che riunisce le “Exhibition industries” ha stimato in quasi 135 miliardi di euro il valore delle transazioni e degli accordi commerciali non conclusi per l’assenza degli eventi fieristici.

Un volume di affari che interessa in maniera significativa anche il nostro paese che (dati A.E.F.I.) è il quarto paese al mondo nel settore fieristico coinvolgendo annualmente quasi 200.000 espositori e 20 milioni di visitatori.

E’ giunto però il momento di mettere da parte i “cahiers de doléances” e concentrarsi sulle strategie e sulle nuove opportunità che possono essere offerte alle aziende interessate a promuovere le proprie produzioni e ad incontrare i buyer nelle manifestazioni fieristiche anche attraverso nuove modalità online di partecipazione (come ad esempio webinar ed esposizioni virtuali).

Sono questi gli argomenti che saranno affrontati nel corso del webinar “Fiere e opportunità per le aziende orafe italiane” organizzato per il prossimo mercoledì 20 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, da Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), Italian Exhibition Group (IEG) e Camera di Commercio di Arezzo – Siena con la collaborazione della Consulta Orafa di Arezzo e dello Studio Cappietti & Partners.