Le variazioni a circolazione e sosta della prossima settimana

Da lunedì 12 ottobre fino a mercoledì 21, divieto di sosta e senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Cardinal Massaia dal civico 7 per una lunghezza complessiva di 25 metri e con orario 8,30 – 17,30.

Sempre da lunedì 12 fino a venerdì 16 ottobre, divieto di sosta 24 ore su 24 nell’area di parcheggio posta in via Alessandro dal Borro di fronte civico 15.

Dureranno da martedì 13 fino al giorno successivo compreso i divieti di transito e di sosta in via Mogadiscio con orario 8,30 – 18,30.

Divieto di sosta e senso unico provvisorio fino venerdì 16 ottobre in via Fleming lungo la direttrice via Malpighi / via Spallanzani. Orario 8,30 – 18,30. Restando in zona, limitatamente a venerdì 16, scatta un ulteriore senso unico provvisorio in via degli Ubertini lungo la direttrice via Fiorentina / via Morgagni.

Da giovedì 15 a sabato 24 ottobre senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in via di Neschieto dal civico 1 per una lunghezza complessiva di 20 metri e divieto di sosta con restringimento della carreggiata in via Vezzosi dal civico 2 per una lunghezza complessiva di 10 metri. Orari: 8,30 – 17,30.