“L’insolita Castiglion Fiorentino”, progetto di promozione turistica nato in collaborazione tra comune, l’emittente televisiva Linea Uno e la guida turistica Edoardo Bidini, vince il premio del Corecom “Fatto in Toscana”

Il progetto prende vita nel 2019 e a qualche mese di distanza, addirittura, vince il premio del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato “Fatto in Toscana”.

“L’Insolita Castiglion Fiorentino” è un progetto di promozione turistica del Comune di Castiglion Fiorentino, realizzato da Linea Uno con la guida turistica Edoardo Bidini, che ha preso in esame i luoghi un po’ più nascosti o poco conosciuti sia dagli stessi castiglionesi che dal turista di turno. Il centro storico con i suoi tesori a cielo aperto ma anche le colline di Brolio con il suo concentrato di storia e di paesaggio mozzafiato hanno colpito i membri della commissione di valutazione del Corecom che ha decretato la vittoria a “L’Insolita Castiglion Fiorentino” che si snoda tra storia e paesaggio.

Le pillole ad oggi sono state promosse nei circuiti dei social riscuotendo molto successo e nei prossimi mesi verranno utilizzate nella promozione del territorio ad appuntamenti nazionali ed internazionali. “In supporto ai nuovi sistemi di informazione e comunicazione per la promozione turistica, al fine di migliorare e potenziare la conoscenza del nostro territorio, abbiamo pensato, con il supporto dell’emittente televisiva locale, Linea Uno, di produrre dei video emozionali dedicati ai percorsi e ai luoghi meno noti al fine di catturare l’attenzione dello spettatore e fargli vivere, attraverso le ‘avventure’ della guida turistica, le innumerevoli potenzialità del nostro territorio. Un plauso a Linea Uno e a Edoardo Bidini per aver centrato l’obiettivo e quindi vinto il premio” dichiara il sindaco Mario Agnelli.

Queste le motivazioni espresse dalla commissione di valutazione:

“L’insolita Castiglion Fiorentino” di Linea Uno

La trasmissione presenta, con uno stile comunicativo particolarmente efficace e coinvolgente, luoghi della provincia aretina attraverso un racconto storico-culturale approfondito ma non pedante. Il taglio è divulgativo, la qualità complessiva di ottimo livello, con l’utilizzo di droni e di un commento musicale che dona vivacità alla trasmissione. La divisione in brevi pillole consente una fruizione agevole e un utilizzo anche in chiave di promozione del territorio, anche grazie alla traduzione in inglese di alcuni brani, utile agli operatori turistici e alle amministrazioni locali. Anche lo stile di conduzione contribuisce a rendere riuscita la trasmissione e a dare un tocco di freschezza e familiarità.