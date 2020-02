L’Istituto Superiore Luca Signorelli di Cortona vince la fase provinciale del Premio Scuola Digitale

E’ il Liceo Artistico Luca Signorelli di Cortona il vincitore della fase provinciale del Premio Scuola Digitale! Accederà alle finali regionali di Lucca come portabandiera delle scuole aretine e intanto si porta a casa un premio di 1000 euro.

Il Premio Scuola Digitale 2020, è una gara tra scuole di Primo e Secondo Grado promossa dal Miur per quelle istituzioni scolastiche che abbiano proposto o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica.

La competizione si è svolta la mattina del 24 Febbraio nella bella cornice del Teatro Vasariano di Arezzo; i giudici hanno ritenuto il lavoro degli alunni della 3C, coadiuvati da un gruppo di studenti della 4C, eccellente, visto che ha conseguito un punteggio di 40/40, ottenendo cioè un bel 10 da ogni membro della giuria.

In particolare il progetto della scuola cortonese ha sviluppato un percorso di apprendimento volto all’utilizzo delle nuove tecnologie per l’inclusione e l’accessibilità nel settore dei beni culturali. Un’opera da raccontare, la tecnologia digitale per l’accessibilità è infatti il titolo del progetto che partendo dalla conoscenza storica di due statuette etrusche conservate nel MAEC di Cortona, attraverso l’uso delle tecnologie digitali è arrivato alla concreta realizzazione di due copie in resina degli originali etruschi, attualmente inserite nel percorso museale. Così persone disabili e normodotati possono accostarsi liberamente e proficuamente a questi beni artistici.

Il progetto è stato sviluppato e seguito dalle prof.sse Maria Cristina Castelli, che ne è stata la responsabile, Claudia Chianucci scultrice ed esperta nelle tecnologie informatiche di modellazione 3D e Flavia Balzoni che ha curato parte dell’aspetto organizzativo e la grafica.

La documentazione del lavoro (video e foto) è stata realizzata con il contributo degli alunni della classe 4C della sezione Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico di Cortona, sostenuti dal prof. Marco Giappichini.