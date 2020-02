Nuovo presidio Confartigianato in Casentino: Aperto un nuovo punto patronato a Poppi

Confartigianato Arezzo amplia ancora i servizi per il territorio. Oggi è stato inaugurato un nuovo presidio a Poppi con un punto di patronato e uffici di Confartigianato.

Il nuovo presidio, che rileva uno spazio ereditato dalla dottoressa Miliana Municchi, in via Morandini 2, si trova in un punto nevralgico e permette di venire incontro alle molteplici richieste rivolte negli anni da molti cittadini della zona.

“Abbiamo trovato la possibilità di rilevare questo ufficio – sottolinea la Dottssa Alessandra Papini Segretario di Confartigianato – confermando la nostra volontà di restare vicini al territorio, alle imprese e alle persone. Un punto di patronato è utile per molte pratiche, non solo quelle delle pensioni, ma ad esempio quelle relative ad infortuni, invalidità, assegno di accompagnamento, é in grado di consigliare dove investire il Tfr, in fondi pensione o in azienda, di fare le pratiche per il permesso di soggiorno e molto altro ancora. Il patronato Inapa di Confartigianato mette a disposizione, oltre al proprio personale specializzato, anche consulenti medici e avvocati per una tutela personalizzata.

Siamo certi – conclude il presidente di Zona Giordano Cerofolini – che gli abitanti della zona saranno soddisfatti dei nuovi servizi che saranno a loro disposizione dal lunedì al giovedì con orario 8,30-13 e 14,30- 18 e il venerdì con orario 8,30-13 e14,30-17. Mentre il punto patronato Inapa sarà aperto ed attivo le mattine di lunedì martedì e giovedì. E noi di Confartigianato siamo orgogliosi di offrire sempre nuovi servizi a disposizione delle imprese ma anche delle persone.”