Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini, una fioriera in ogni cimitero. Le amministrazioni omaggiano i defunti

Una fioriera in ognuno dei sedici cimiteri di Terranuova e dei quattordici di Loro per omaggiare i defunti. È questa l’iniziativa promossa dalle due amministrazioni comunali per esprimere vicinanza alle famiglie che non hanno potuto recarsi dai loro cari per omaggiarli durante questa emergenza sanitaria.

“Si tratta di un gesto simbolico – hanno detto i Sindaci Moreno Botti e Sergio Chienni – con cui Loro e Terranuova hanno voluto ricordare i defunti ospitati nei cimiteri, esprimendo vicinanza ai concittadini che non hanno potuto recarsi a far visita ai loro cari. Un piccolo gesto di sensibilità, immaginando di rappresentare il sentimento dell’intera comunità”.

Le fioriere, deposte una per ciascun cimitero comunale, nella loro composizione riproducono il vessillo nazionale, con fiori verdi, bianchi e rossi, una coccarda ed una targhetta commemorativa