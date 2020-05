Riparte We52100 Coworking e mette a disposizione 3 postazioni di lavoro gratuite

We52100 Coworking è ripartito a pieno regime, con tutte le attenzioni e accortezze previste, nel rispetto dei Decreti e della sicurezza di tutti.

Il primo e unico spazio di coworking di Arezzo sarà a disposizione di freelance, creativi e professionisti per ripartire, tutti insieme, nella propria attività, mettendo gratuitamente a disposizione 3 postazioni di lavoro per tutto il mese di maggio per tutti coloro che ne abbiano necessità, oppure per esigenze di Smart Working per pochi giorni, in base alle esigenze lavorative.