Itecnici di Nuove Acque hanno programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Lucignano martedì 17 novembre.

Dalle 10.00 alle 15.00 sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via San Rocco, via Bonastro, via Borgonovo e via San Giusto.

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee uscite di acqua torbida, che potranno protrarsi anche nella giornata successiva.