Zona Rossa e Sport: le linee guida del CSI

Siamo in zona rossa, con restrizioni ancor più stringenti per contrastare la diffusione del Covid. Il CSI aretino (Centro Sportivo Italiano) chiarisce che cosa cambia per lo sport. Innanzitutto, dovranno rimanere chiusi i centri sportivi. Consentite, invece, l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto solo in forma individuale.

Quindi nel dettaglio:

– Si può correre o fare jogging? Si, purché da soli e rispettando le distanze se si incrociano altri runner. Non servono mascherina né autocertificazione.

– Si può andare in bicicletta? Si, perché rientra nell’attività sportiva.

-Si può andare nei centri sportivi? No, l’attività è sospesa anche in quelli all’aperto.

– Si può andare in palestre e piscine? No, sono chiuse.

– Si può fare una passeggiata? Si, ma si tratta di “attività motoria” e dunque è consentita soltanto da soli (o con i conviventi) e “in prossimità della propria abitazione”.

– La mascherina è necessaria se si fa una passeggiata? Si.

Quindi, ricapitolando, come si può fare sport? L’attività sportiva è consentita “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”. Sono permesse soltanto le competizioni di livello nazionale. Nel Dpcm è infatti riportato, nero su bianco, che si può svolgere attività motoria “purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

