M5S Arezzo: “Nascosti dentro una “nuova” lista civica con l’obiettivo di non cambiare nulla”

Cambiare davvero, il cambiamento, riparti Arezzo, un grande piano per Arezzo: questi sono

alcuni degli slogan che circolano in questi giorni, lanciati come novità del momento per

cercare di prendere il comando della città.

Tra le fila di queste liste civiche, però, non ci sono che i vecchi nomi della politica aretina,

gli stessi nomi di destra e di sinistra che hanno governato in alternanza in questi ultimi 20

anni e a vario titolo hanno contribuito ad una gestione scellerata di servizi pubblici

essenziali da cui poi sono venute fuori le recenti vicende giudiziarie tristemente note agli

Aretini.

Di veramente nuovo c’è solo il nome della lista, sicuramente riteniamo sia più corretto nei

confronti degli elettori candidarsi sotto il simbolo del partito: PD, Lega, Forza Italia, Fratelli

d’Italia, perché questo alla fine sono. Né più, né meno. La loro paura ad ostentare il simbolo dovrebbe far quantomeno riflettere.

Tantissime sono le persone tirate in ballo, una ragnatela di liste e nomi che assomigliano ad

una cordata per una società per azioni.

Se persisterà questo modo di fare politica anche nei prossimi anni, non si può

pretendere che le cose cambino. Il degrado sociale e urbano non sarà eliminato. I soldi

pubblici saranno ancora oggetto di gestioni folli, vedi i 400 mila euro circa di consulenze che pesano sul bilancio Coingas, i 9 milioni spesi nei cassonetti “intelligenti” che non

funzionano, i 3 milioni di credito che il Comune vantava con Arezzo Fiere e spalmati a

spese degli Aretini, i 6 milioni per la sede della Polizia Municipale annunciata dalla destra

in campagna elettorale nel 2015 e che ad oggi non c’è.

Una lista interminabile di sprechi e sperperi di denaro.

Inoltre si parla di tutto tranne che di temi.

Il Movimento 5 Stelle vuole ancora una volta richiamare l’attenzione sui concetti

fondamentali, quelli che dovrebbero permettere alle persone di scegliere il candidato, il

partito, la lista, vale a dire il contenuto, la trasparenza e la meritocrazia.

La nostra squadra è pronta da mesi per partecipare alle elezioni. Questo non significa che

sia un gruppo chiuso, anzi, invitiamo ancora una volta tutti i cittadini, le associazioni, i

comitati, i professionisti, e chiunque vorrà confrontarsi con noi, a partecipare ai nostri incontri presso il nostro punto elettorale in viale Cittadini nr 7. Troverete la nostra porta sempre aperta al confronto.

Movimento 5 Stelle Arezzo