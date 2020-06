M5S Arezzo: “Opuscolo di fine mandato, quanto ci costi?”

Avete già ricevuto l’​opuscolo​ del bilancio sociale di fine mandato della giunta Ghinelli? Allora siete tra i circa 40 mila ​fortunati ​ capo famiglia che si potranno complimentare con l’Amministrazione per l’ennesima trovata propagandistica.

La spesa totale sostenuta dagli Aretini è di ​25.803,00 euro​ per il lavoro di ​stampa ​per il quale è stata preferita ​un’azienda di Parma​ invece che una delle tante aziende Aretine. Oltre al danno, la beffa. A questa cifra si aggiunge quella di ​3.416,00 euro​ per il servizio di ​distribuzione​.

Abbiamo chiesto un ​preventivo ​ ad una nota azienda di Arezzo che è risultato decisamente inferiore​. Vogliamo credere che vi siano motivazioni diverse, oltre al prezzo, che giustifichino la scelta della Giunta.

Uno spreco di risorse che è diventata la normalità, dopo la voragine dei ​3 milioni​ di ​Arezzo Fiere ​ , dopo il ​Raro Festival ​ , un festival ​immaginario ​ da ​600 mila euro​, dopo i ​9 milioni​ per i cassonetti ​intelligenti ​ che ad oggi non funzionano, dopo i circa ​400 mila euro​ di consulenze sul bilancio ​Coingas ​ , dopo i ​6 milioni​ di euro per la ​sede ​ della Polizia Locale che ancora non c’è, tanto per portare degli esempi.

Riteniamo che questa informativa poteva senz’altro essere divulgata in maniera diversa, per esempio pubblicandola ​on-line ​ , stampandone un numero di copie decisamente inferiore, utilizzando le edicole della città per la distribuzione per arrivare anche a quelle persone che non hanno internet.

Quando sentiamo dire che le risorse per la sicurezza, per la sanità, per il decoro urbano oppure per aiutare le imprese del territorio non ci sono, ricordiamoci come vengono spesi i nostri soldi.

Movimento 5 Stelle Arezzo