Maestra uccisa dal Coronavirus. Valdarno in lutto, i colleghi sospendono la didattica a distanza in segno di lutto

Se n’è andata a 64 anni, portata via dal Coronavirus. Faceva la maestra di sostegno a Montevarchi ed è deceduta ieri a Prato. Nei giorni scorsi i bambini erano stati messi in quarantena. Loro ne sono usciti sani e salvi, fortunatamente. Nessuno è stato contagiato. Ma lei non ce l’ha fatta.

Era residente a Figline, ma aveva un profondo legame con San Giovanni.

Stamani il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, con un post ha manifestato il cordoglio della città per la maestra. “Tutto il personale dell’Istituto comprensivo Raffaello Magiotti, gli insegnanti, il personale ATA, il dirigente scolastico si stringono con affetto intorno alla famiglia della maestra Patrizia per partecipare al dolore della perdita. In segno di lutto il giorno 24 marzo tutti i docenti dell’istituto osserveranno una giornata di silenzio sospendendo la didattica a distanza”.