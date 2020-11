Maltagliati rustici all’uovo

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Cosa ci può essere di più buono di una pasta fresca rustica e porosa all’uovo che assorba e trattenga qualunque condimento semplice o sfizioso per un pranzo gustoso e particolare?! Avete però pochissimo tempo o voglia di prepararla..? Non preoccupatevi perché questa ricetta é veloce, facilissima, non richiede abilità particolari e la cosa più bella è che non deve venirvi precisa, anzi!!

Si chiamano `maltagliati’ proprio perché la pasta deve uscire irregolare nella forma ed anche lo spessore non deve essere tutto uguale al millimetro…vi potete permettere di pasticciare un pochino con risultato comunque ottimo!

Quindi abbandonate ogni remora…e provate!

Armatevi di mattarello e coltello affilato, oppure se avete una macchina per tirare la pasta il gioco sarà fatto addirittura in un baleno!

Vi consiglio di iniziare con questa dose per 2 persone per impratichirvi…potrete in seguito moltiplicarla a vostro piacere!

INGREDIENTI (per 2 persone) :

100 gr semola rimacinata di grano duro

100 gr semola integrale di grano duro(più altra per la lavorazione)

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

2 uova medio/grandi fresche

PREPARAZIONE:

In una ciotola capiente o su di una spianatoia di legno fare la classica fontana con il buco al centro setacciando insieme le due semole.

Rompere le uova al centro, unire anche l’olio ed iniziare ad amalgamare con la forchetta piano e con movimenti circolari.

Quando l’impasto inizia a prendere consistenza terminare di impastare con le mani rovesciando sul piano di lavoro o continuando sulla spianatoia fino ad ottenere una consistenza bella soda ma liscia ed omogenea.

Avvolgere nella pellicola alimentare e riporre in frigo minimo una mezz’ora, meglio un’oretta.

Riprendere l’impasto dal frigo, prelevarne 1/2 oppure 1/3 e stendere con il mattarello aiutandovi con un pó di semola sul piano di lavoro per non farlo attaccare, cercare di assottiglia il più possibile vicino al millimetro di spessore.

Ricordatevi che comunque che il risultato ‘irregolare’ é una caratteristica di questa pasta, quindi non preoccupatevi se non sarete troppo precisi!

Tagliare con un coltello affilato a strisce irregolari da un lato ed altre in senso opposto a creare dei rombi imprecisi, decidete voi la grandezza e forma.

Adagiare su un vassoio grande cosparso di semola. Prendere il secondo e poi il terzo pezzo di impasto e procedere nella medesima maniera.

Cuocere in abbondante acqua bollente salata.

Risultato strepitoso garantito!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci