Mascherine gratis dalla Regione, ecco i supermercati aretini dove ritirarle. Distribuzione anche nelle farmacie

Sono a disposizione dei cittadini da oggi altre mascherine fornite gratuitamente dalla Regione nei supermercati e nelle farmacie. Per ritirarle deve essere fornita la tessera sanitaria.

“Ne spettano 5 ad ogni persona che abbia superato i 6 anni di età ed il ritiro potrà essere effettuato anche da un solo componente per nucleo familiare che dovrà comunque presentare le tessere sanitarie anche degli altri. Non sarà necessario accalcarsi o fare file. Le mascherine sono assegnate ad ogni persona e dunque non possono essere ritirate da altri. Per il mese di Maggio, quando sembra iniziare la fase 2, la regione ne metterà disposizione una mascherina al giorno sempre con la stessa modalità di ritiro” spiega il vicepresidente delle Regione, Lucia De Robertis, in un post.

Ecco l’elenco dei supermercati in città e in provincia dove trovare le mascherine:

AREZZO

ESSELUNGA Viale Leonardo Da Vinci n. 20

UNICOOP FIRENZE Via Vittorio Veneto, 176

UNICOOP FIRENZE Viale Amendola

CONAD VIA G.CHIARINI 23

CONAD LOC. PONTE A CHIANI

BIBBIENA

LIDL VIA ROSA LUXEMBURG, 43-45-47

CASTIGLION FIORENTINO

CONAD VIA MARTIRI DI NASSIRIYA 29

CORTONA

CONAD VIA GRAMSCI 79

MONTEVARCHI

LIDL VIA MAMELI, 6

UNICOOP FIRENZE Via Ammiraglio Burzagli, 22

SAN GIOVANNI VALDARNO

LIDL VIA OTELLO GAGGIA, 10

UNICOOP FIRENZE Via Napoli, 21

SANSEPOLCRO

UNICOOP FIRENZE Viale Osimo, 1012

CARREFOUR – Market VIA DELLA COSTITUZIONE, 10

SUBBIANO

CARREFOUR – Market LOC. CASTELNUOVO VIALE FERMI, 21/B