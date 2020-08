Mascherine gratuite per i cittadini di Castel Focognano, continua la distribuzione anche ad agosto

L’amministrazione comunale di Castel Focognano prosegue anche nel mese di agosto con la distribuzione delle mascherine, messe a disposizione gratuitamente per tutti i cittadini dalla Regione Toscana. Il servizio come lo scorso mese sarà effettuato dalla Pubblica Assistenza Casentino, presso la propria sede di Rassina, via Cavour 2, con la seguente tempistica:

la mattina dal lunedi al giovedi dalle 9,00 alle 11,00. Le mascherine potranno essere ritirate a partire da lunedì 10 Agosto presentando la tesserina sanitaria propria o dei familiari. Ad ogni cittadino spettano 10 mascherine.

“Terminata la consegna prevista nelle farmacie e visto l’indisponibilità delle edicole nel nostro comune, dopo i mesi di giugno e luglio, il comune si è messo a disposizione della Regione per la distribuzione anche ad agosto, con la preziosa collaborazione della Pubblica Assistenza Casentino – spiega il Sindaco Ricci – che tengo, quindi, a ringraziare per l’aiuto che non manca mai di darci e, in generale, per le tante attività che ha portato avanti durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria e per tutto ciò che continua a fare per la comunità. Quanto alle mascherine, ricordo che vige ancora l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi e in tutte le situazioni in cui non è possibile assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro. Serve ancora prudenza e attenzione alla prevenzione, perché il virus non è ancora stato debellato”.