“Senza nessuna polemica, voglio esprimere la mia adesione, prima di tutto come cittadino e poi come consigliere di minoranza e portavoce del Movimento 5 Stelle Arezzo, all’appello

lanciato dal sindaco Ghinelli insieme ai consiglieri di minoranza Ralli e Donati sull’utilizzo

della mascherina.

Ci sono iniziative come questa che non hanno colore politico e, se saranno riproposte in

futuro, non mancherà il nostro appoggio, qualora invitati a partecipare”.

Movimento 5 Stelle Arezzo

Michele Menchetti