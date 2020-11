Due giorni di senso unico in via della Chimera

Per la giornata di mercoledì, inoltre, scatta il divieto di transito in via Emilia all’altezza del semaforo in un tratto evidenziato da apposita segnaletica stradale

AREZZO – Prosegue la manutenzione dei marciapiedi in zona via della Chimera – scuola media Vasari. Da mercoledì 18 a giovedì 19 novembre, i lavori comporteranno due giorni di senso unico in orario 8,30 – 18,30 nel tratto di via della Chimera che va dal semaforo che incrocia via Emilia/via Romagna al cosiddetto Crocifisso delle Forche. Direttrice via Setteponti.

Il traffico in zona subirà perciò importanti cambiamenti: i veicoli provenienti da via Liguria avranno l’obbligo di svoltare a destra, quelli in uscita dal parcheggio posto in via della Chimera tra i civici 123 e 133 dovranno svoltare a sinistra, la stessa via della Chimera sarà raggiungibile per chi viene da via Setteponti percorrendo via Mochi → via Dovizi → via Nardi.

Per la giornata di mercoledì, inoltre, scatta il divieto di transito in via Emilia all’altezza del semaforo in un tratto evidenziato da apposita segnaletica stradale. Dunque, la strada diventerà senza uscita con transito comunque consentito ai residenti e per raggiungere la scuola media, con possibilità di entrata e uscita dalla rotatoria di via Mochi/via Dovizi.