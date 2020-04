Mascherine protettive da Calcit e Monnalisa alla Polizia Provinciale

Donate da Calcit e Monnalisa mascherine protettive alla Polizia Provinciale.

La presidente, Silvia Chiassai Martini, ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento.

“E’ un gesto significato ed importante quello messo in campo da Calcit Arezzo e dall’Azienda Monnalisa che in questi giorni si sono attivati per portare il loro contributo in tutto il territorio, nella difficile battaglia contro il contagio da Covid-19, donando anche alla Polizia Provinciale delle mascherine protettive.

Per questo voglio ringraziare il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli ed il Presidente Piero Iacomoni dell’azienda Monnalisa spa per la grande solidarietà e per il forte attaccamento alla nostra Provincia permettendo alla nostra Polizia, sempre in prima linea, di operare in sicurezza tutelando la propria salute e quella dei cittadini.

I dispositivi di protezione attualmente sono di difficile reperimento e gesti come questo, mettendo a disposizione beni che sono diventati di prima necessità e che in molti casi sono introvabili, vanno a sostegno dell’intera comunità.”