Medici di famiglia, con giugno alcuni cessano l’attività. Come scegliere il nuovo

Medici di famiglia cessano l’attività nel mese di giugno

Come scegliere il nuovo medico, se non già previsto

Nel mese di giugno, alcuni medici di medicina generale delle province di Grosseto, Siena e Arezzo, convenzionati con la Asl Toscana sud est cessano la loro attività.

Per alcuni di questi, gli assistiti devono effettuare la scelta del nuovo medico, mentre per altri non è necessario perchè vengono sostituiti temporaneamente da professionisti già incaricati.

I pazienti che devono scegliere il nuovo medico possono farlo secondo le seguenti modalità:

• Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o codice Spid:

– al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

 tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst

• via mail scrivendo a:

– [email protected]

– [email protected]

allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto), recapito telefonico per essere ricontattati, nome del medico scelto. Nell’oggetto dell’email indicare, cognome, nome e luogo di residenza.

• per telefono:

– Per Casole, Colle Val D’Elsa, Radicondoli al numero 0564/483777, dal lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche in orario 14-15;

– Per S. Giovanni Valdarno, Cavriglia al numero 055 9106674 e 055 9106675, orario 9-12 dal lunedì al venerdì; martedì e giovedì anche 14-17.

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.