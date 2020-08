Mercato settimanale del venerdì a Terranuova: prorogato fino al 15 ottobre lo spostamento dei banchi

Fino al 15 ottobre il mercato settimanale del venerdì a Terranuova manterrà l’attuale assetto, questo al fine di continuare a garantire un miglior distanziamento sociale. Si ricorda che la zona individuata per l’allestimento dei banchi si estende tra via San Tito, via Ricasoli, via Ciuffenna e piazza San Francesco.

Per consentire lo svolgersi del mercato in sicurezza, si ricorda, è stato disposto, limitatamente al venerdì, un divieto di sosta, dalle ore 6.30 alle 16, in via San Tito, via Ricasoli, via Ciuffenna e piazza San Francesco. In particolare: via San Tito per tutta la sua lunghezza compresa la parte organizzata a parcheggio antistante l’autostazione degli autobus di linea; via Ricasoli nel tratto compreso tra viale Europa e via Fazia; via

Ciuffenna nel tratto compreso tra viale Europa e piazza San Francesco; piazza San Francesco per tutta la sua area.

In più, esclusivamente il venerdì, dalle ore 6.30 alle 16.00, le fermate degli autobus di linea subiscono le seguenti modifiche: il capolinea sarà provvisoriamente collocato sul tratto destro di viale Europa, tra i numeri civici 46|A e 48|A; sul lato sinistro del viale, immediatamente dopo l’intersezione con via Ricasoli, sarà istituita la fermata nella direzione opposta. Dunque, la fermata in via San Tito è momentaneamente soppressa, mentre rimane aperta la biglietteria, raggiungibile a piedi.