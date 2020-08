Terranuova Bracciolini, Beethoven in salotto. Duo pianistico Nicora-Baroffio

Giovedì 13 agosto, ore 21.30, piazza Liberazione ospiterà il duo pianistico Nicora – Baroffio che si esibirà in “Beethoven in salotto”.

Lo spettacolo è curato dall’Accademia Musicale Valdarnese.

Chiara Nicora. Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, segue corsi di perfezionamento con S. Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini e M. Mika. Si diploma in clavicembalo sotto la guida di Laura Alvini e si dedica ad una intensa attività concertistica sia come pianista che come cembalista collaborando con vari gruppi e orchestre da camera. Ha inciso per le case discografiche Bongiovanni, Map e Frame suonando su strumenti originali. Si è laureata al DAMS di Bologna con il massimo dei voti e la lode e in Musicoterapia presso “la Cittadella” di Assisi. E’ docente presso il Conservatorio di Sassari e presso il Liceo Musicale di Varese.

Ferdinando Baroffio. Dopo il diploma in pianoforte partecipa al corso di perfezionamento triennale dell’Accademia “G.Marziali” di Seveso tenuto da Bruno Canino e collabora alle classi di musica da camera di M. Sirbu, C. Chiarappa, D. Shafran e di G.Cambursano. Nel 1993 segue la Maisterklasse di pianoforte al Conservatorio di Berna e partecipa ad un corso di perfezionamento tenuto da Pier Narciso Masi. Classificato ai primi posti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero suonando, sia come solista che in formazioni cameristiche, per prestigiose Associazioni Musicali. Dal 2005 collabora con produzioni teatrali realizzando musiche originali di scena per vari spettacoli. E’ docente di pianoforte presso il Liceo Musicale di Varese.