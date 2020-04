Montevarchi, assegnazione dei contributi affitto a seguito dell’emergenza da Covid19

Il Comune di Montevarchi ha approvato l’avviso per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione a seguito dell’emergenza da Covid19, sulla base delle disposizioni provenienti dalla Regione Toscana.

Il diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 sta producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari e per questo la Giunta Regionale Toscana ha approvato la Delibera n. 442 del 31 marzo 2020, che stabilisce gli strumenti operativi per l’attivazione di questa misura straordinaria e urgente. Pertanto fino a lunedì 18 maggio è possibile presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione.

Tutti i requisiti richiesti sono riportati nel bando che è stato pubblicato, insieme al fac simile della domanda, sul sito internet del Comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it nello spazio dedicato a bandi e concorsi alla voce “bandi”. Il contributo sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione, in misura non superiore a 250 €/mese, comunque modulato, sulla base delle risorse economiche disponibili. Il contributo corrisponderà a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.

Eventuali proroghe della misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell’entità dalla Regione Toscana d’intesa con i Comuni.

Il Comune di Montevarchi procede all’istruttoria delle domande pervenute e provvede a stilare e ad approvare una specifica graduatoria sulla base dei criteri riportati nel bando. Successivamente sempre il Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari individuati sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Si avvisano i cittadini che ogni comunicazione al riguardo avverrà esclusivamente attraverso il sito internet del Comune di Montevarchi all’indirizzo web: www.comune.montevarchi.ar.it (percorso: Bandi e Concorsi – Bandi – Bandi emessi, procedura in corso). La graduatoria sarà pubblicata anche all’Albo Pretorio.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità e della firma del richiedente, potrà essere presentata nei seguenti modi: a mano presso via Cennano n.163 a Montevarchi, nei giorni giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 maggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 e all’Urp di Levane in via Leona n.118, nel giorno lunedì 11 maggio, dalle ore 9 alle ore 12,00.

Nei prossimi giorni verranno comunicati anche gli orari e i giorni della settimana successiva in cui avverrà il servizio di accoglienza delle domande presentate a mano. La domanda potrà essere inviata con PEC alla casella PEC del Comune di Montevarchi: [email protected] e anche tramite e-mail tradizionale alla casella di posta elettronica: [email protected].

In tutti e due i casi si prega di limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB. Per ulteriori informazioni si prega di contattare: il numero 055.9108246 dell’Urp (dal lunedì al sabato ore 8.30 – 13.30, martedì e giovedì anche ore 15.30 – 17.30); il servizio di chat attraverso il sito internet www.comune.montevarchi.ar.it (sempre negli stessi orari di apertura dell’urp); scrivendo una mail a [email protected]; il numero 055.9108279 dell’Ufficio Casa (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,00); scrivendo una mail a [email protected]