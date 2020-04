Consiglio comunale in videoconferenza. Mattesini: “Contiamo di confermare i numeri di ‘audience’ della volta scorsa”

Torna il Consiglio Comunale, convocato per giovedì 30 aprile alle 9.

“Ancora una seduta – dichiara il presidente Alessio Mattesini – in videoconferenza. I componenti interagiranno grazie alla piattaforma online sperimentata positivamente. Contiamo di confermare i numeri di ‘audience’ della volta scorsa visto che per i cittadini da casa basterà un click nella home page del sito del Comune di Arezzo per assistere alla diretta video.

Ringrazio sempre gli uffici comunali che continuano a garantire la parte tecnica. Per quanto riguarda l’ordine del giorno, apertura tradizionale dedicata alle interrogazioni, poi spazio alle pratiche con protagonista l’assessore Alberto Merelli e chiusura con sette atti di indirizzo”.

Fra le pratiche di Merelli ricordate dal presidente: variazioni e assestamento di bilancio, il rendiconto 2019, la rateizzazione degli atti di accertamento esecutivo, il regolamento Imu, la compensazione dei debiti tributari di Arezzo Fiere e Congressi grazie all’acquisizione dell’auditorium.

Iscritte poi le delibere per un nuovo collettore fognario a Tregozzano e una permuta in zona ex foro boario (vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini), la relazione della Commissione controllo e garanzia a opera del presidente Francesco Romizi, l’adesione all’evento pubblico con protagonista Liliana Segre e il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita.