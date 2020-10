Montevarchi: bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

L’Amministrazione Comunale ha emesso il bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le persone interessate hanno ora tempo fino al 14 dicembre per presentare la relativa domanda per essere inseriti nella graduatoria.

Il bando, tutti gli allegati e il fac simile della domanda con tutte le informazioni necessarie sono consultabili e scaricabili nel sito del comune www.comune.montevarchi.ar.it alla voce bandi e concorsi nello spazio dedicato ai bandi.

La domanda insieme alla documentazione necessaria, può essere inviata in una delle seguenti modalità:

-inviata da email tradizionale alla casella di posta elettronica: [email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB);

-inviata da PEC (Posta Elettronica Certificata) alla PEC del Comune di Montevarchi: [email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB);

-consegnata a mano, presso lo Sportello Protocollo dell’Urban Center Ufficio incomune, in via Dei Mille n.7 aperto dal lunedì al sabato in orario 8.30-12.30, previo appuntamento telefonico al n. 0559108246;

E’ possibile inviare la domanda anche per posta al seguente indirizzo: Comune di Montevarchi, Ufficio Casa, Piazza Varchi n.5, c.a.p. 52025 Montevarchi (AR), mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome ed indirizzo del mittente. Le domande spedite per via postale, devono pervenire entro il termine di scadenza. Pertanto non farà fede il timbro dell’ufficio postale.

Ricordiamo che la sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione anche al consenso del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere. Le domande prive di firma e/o di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario, non saranno ammesse.

Per qualunque informazione o richiesta, gli interessati possono rivolgersi:

– all’Ufficio Casa (tel. 055 9108284 – email: [email protected]), il martedì e il giovedì, ore 9,00-13,00 e 15,30-17,30

– all’Ufficio InComune, servizio chat on line e tel. 0559108246, dal lunedì al sabato, ore 8,30-12,30, il martedì e il giovedì anche ore 15,30 – 17,30.