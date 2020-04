Montevarchi: domande e rinnovi agevolazioni si presentano online

Da oggi è possibile effettuare il rinnovo (o una nuova domanda) online per le agevolazioni SGATE sulle bollette acqua, luce e gas senza doversi recare fisicamente all’Ufficio Incomune (presso l’Urban Center).

Possono presentare la richiesta tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265 € (oppure 20.000 € per i nuclei con almeno 4 figli a carico).



Per i rinnovi è sufficiente utilizzare il modulo scaricabile su http://www.sgate.anci.it/sites/default/files/1-20dacu_modA_2.pdf firmarlo e inviarlo all’indirizzo [email protected] con allegata una copia del documento di identità.

Per le nuove domande è necessario allegare anche una copia della fattura per ciascuna utenza.



In ogni caso non sarà più necessario allegare una copia del proprio Isee, ma solo dichiararlo al momento della compilazione, in quanto l’indicatore verrà poi verificato internamente dagli operatori.

Ricordiamo inoltre che a seguito dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid19, il servizio Sgate ha prorogato i tempi di scadenza dei rinnovi che dovevano essere effettuati entro il 31 marzo e il 30 aprile al 30 giugno.