Ottimo successo per l’iniziativa “SBA a Canestro!

E’ partito una settimana fa come un gioco per scoprire quanta voglia di pallacanestro hanno i ragazzi delle squadre SBA in questo periodo in cui sono costretti a casa. Con il passare dei giorni il confronto tra tutti e 78 video che hanno partecipato alla gara è diventato sempre più coinvolgente e divertente.



La fantasia di tutti i ragazzi ha conquistato giorno dopo giorno centinaia di frequentatori della pagina Facebook Ufficiale della Scuola Basket Arezzo dove sono stati pubblicati i video e dove si sono svolte le votazioni. In poco tempo i “like” alla pagina hanno oltrepassato quota 2000 un risultato eccezionale in questo periodo di pausa dell’attività e le visualizzazioni totali dei video sono state oltre 6700.



Dopo aver sbaragliato nelle eliminatorie tutte le altre formazioni SBA, i Pulcini 2013 Nova Verta hanno battuto nella finalissima l’All Star Team, la compagine formata da Dirigenti ed Allenatori SBA che hanno voluto dare il loro contributo a questa sfida.

Per tutti coloro che non avessero avuto l’opportunità di vedere i filmati realizzati con le azioni dei ragazzi, i video sono ancora visibili nella pagina Facebook della Scuola Basket Arezzo, buona visione!