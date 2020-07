Montevarchi Estate 2020, “giovedì in piazza”: spettacolo teatrale con Daniela Morozzi e Stefano “Cocco” Fantini dal titolo “Articolo femminile – analisi logica della carta stampata”

Continua giovedì 16 luglio alle ore 21.15 in piazza Varchi, la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. L’evento di questa sera fa parte della Rassegna “giovedì in piazza” con lo spettacolo teatrale “Articolo femminile – Analisi logica della carta stampata” con l’interpretazione di Daniela Morozzi e Stefano “Cocco” Fantini al sassofono e al piano per l’Associazione Teatrale “Lo stanzone delle apparizioni”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Centro Commerciale Naturale Vie di Montevarchi.

Daniela Morozzi è considerata una grandissima caratterista cinematografica fiorentina e incredibile maga dell’improvvisazione teatrale. E’ nota al grande pubblico per il ruolo della poliziotta Vittoria Guerra nella miniserie Distretto di polizia(2000). Cinematograficamente, ha recitato tra gli altri in Baci e abbracci(1999) e I primi della lista. Daniela Morozzi nasce il 9 giugno 1968 a Firenze. Dotata di un’estrema propensione per la recitazione, inizia la sua carriera di attrice negli Anni Ottanta diventando uno dei nuovi volti dell’improvvisazione teatrale. Meritatamente, nl 1988, entra a far parte della Lega Italiana Improvvisazione Teatrale (LIIT), come prima attrice, diventandone poi insegnante e direttrice artistica. Intanto, continua a calcare il palcoscenico in vari spettacoli (“Terapia, Terapia”, “Se non ci fossi io”, “Chiamalo Ancora Amore”), è anche la protagonista di “Mangiare bere dormire – Storie di badanti e badati!”, “La vedova scaltra!”, “La fortuna si diverte!” e “Amaranto – Inatteso sorprendente amore!”. Cinematograficamente, entra nel cast di Ritorno a casa Gori (1996) di Alessandro Benvenuti, ma appare anche in due film di Paolo Virzì (Ovosodo e Baci e abbracci). È poi diretta da Gianluca Greco in Nemmeno in un sogno, da Roan Johnson in I primi della lista (2011) e da Marco Daffra in Uscio e Bottega (2013). è un’apparente analisi illogica della carta stampata.

Questa la trama di “Articolo femminile”. Svegliarsi al mattino, bere un caffè, aprire il giornale e leggersi le ultime notizie. Presto, prima che invecchino. E se questo accadesse la sera, su un palco, dopo una giornata di lavoro? Il sipario si apre, una musica e una voce “leggono” articoli di giornale: filo conduttore l’universo femminile. Perché oggi sentiamo più che mai l’urgenza di parlarne, e di farlo in modo diverso. La scelta della scrittura giornalistica è stata in qualche modo una scommessa, che si è rivelata sorprendentemente efficace, articoli di Vittorio Zucconi, Emanuela Audisio, Attilio Bolzoni ed altre firme prestigiose che con stili diversi, leggeri, impegnati, sarcastici, essenziali permettono di raccontare storie, dipingere ritratti o semplicemente presentare fatti di cronaca. Sul palco Daniela Morozzi, attrice di teatro, cinema e televisione e Stefano ‘Cocco’ Cantini, sassofonista noto a livello internazionale, una delle voci più personali e liriche nello scenario della musica jazz. Articolo Femminile è un’apparente analisi illogica della carta stampata.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– presso il sito di eventibrite al link: https://quelleserealcinema.eventibrite.it