Montevarchi Estate 2020, terzo appuntamento con la rassegna di musica classica con il duo pianoforte e clarinetto

Terzo appuntamento con la rassegna di musica classica realizzata in collaborazione con l’Associazione Montevarchi Musica per la direzione artistica del Maestro Primo Oliva, all’interno della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. Sabato 11 luglio alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, si svolgerà un concerto di pianoforte e di clarinetto che vedrà come protagonisti Maurizio Morganti ed Alessandro Barbagli che si esibiranno in musiche di Mendelssohn e Finzi.

Maurizio Morganti dopo il diploma presso l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno, segue i corsi di clarinetto e musica da camera presso l’Accademia Musicale Pescarese. Partecipa ai Corsi di musica contemporanea tenuti dal M.° Ciro Scarponi. È insegnante, concertista di musica classica, moderna e contemporanea, tecnico della nuova didattica strumentale. Nel corso della sua attività professionale ha tenuto circa mille concerti. Effettua ininterrottamente tournée internazionali e suona regolarmente in tutte le città d’Italia.

Alessandro Gagliardi formatosi alla scuola di Itala Balestri Del Corona, si è diplomato all’Istituto Musicale “L. Boccherini” di Lucca. In seguito si è perfezionato all’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma) ed ha effettuato studi di composizione sotto la guida di G. Giani Luporini. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’ estero in qualità di solista, in Duo pianistico e in formazioni cameristiche con i seguenti strumenti: Violino, Viola, Violoncello, Clarinetto, Flauto. È titolare di una cattedra di Pianoforte Principale e Prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Musica “F Morlacchi” di Perugia.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– inviando una mail a: [email protected]

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e martedì e giovedì ore 15.30 – 17.30).