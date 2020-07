Montevarchi Estate 2020, secondo appuntamento con la rassegna di musica classica con il concerto “Il pianoforte all’opera”

Secondo appuntamento con la rassegna di musica classica realizzata in collaborazione con l’Associazione Montevarchi Musica per la direzione artistica del Maestro Primo Oliva, all’interno della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. Sabato 11 luglio alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, si svolgerà un concerto di pianoforte a 4 mani dal titolo “Il pianoforte all’opera” che vedrà come protagonisti Adolfo Capitelli ed

Andrea Calvani che si sibiranno in musiche di Bizet, Verdi, Mozart, Rossini.

Il duo Capitelli-Calvani ama definirsi ironicamente “Orchestra in 20 dita” poiché ha orientato la scelta dei propri programmi da concerto verso trascrizioni di brani provenienti da altri repertori come quello sinfonico o operistico, riportando così la formazione pianistica a 4 mani ad una delle sue funzioni originarie. L’ensemble formato dai due pianisti romani ha debuttato in Francia nel 2011 ricevendo riscontri positivi dal pubblico e dalla critica locale. Nelle due stagioni successive si è esibito quindi ancora in Francia, in Italia e, alla fine del 2013, in Belgio. Nel 2014 il Duo ha sostenuto la sua prima tournée in Germania ed ha debuttato nella formazione a due pianoforti nel cartellone della prestigiosa rassegna romana FontanonEstate (Fontanoneclassica). Dalla sua costituzione, la formazione Capitelli-Calvani si esibisce regolarmente in Italia ed Europa distinguendosi per l’originale approccio all’aspetto “divulgativo” della pratica concertistica. Ampio spazio, all’interno dei programmi proposti, trovano le trascrizioni delle pagine più rappresentative del grande repertorio lirico italiano, compilate e/o revisionate direttamente dai due pianisti.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– inviando una mail a: [email protected]

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e martedì e giovedì ore 15.30 – 17.30).