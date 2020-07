Montevarchi Estate 2020,presentazione del libro di Paola Nepi “Cromosoma 4 – Storia di uno sbaglio di natura”

Sabato 11 luglio alle ore 18.00 al Chiostro di Cennano sarà presentato il libro di Paola Nepi dal titolo “Cromosoma 4 – storia di uno sbaglio di natura” edito da Aska Edizioni. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comue di Montevarchi, rientra all’interno della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. Questa la trama del libro. Tutto sta nel sottotitolo. Una vita si fa al mondo e non sa, non conosce cosa c’è dentro e via da lei, sente solo di essere affamata di vita. Piano piano spalanca gli occhi e vede e s’incanta dinanzi a tutto ciò che ogni giorno scopre: i genitori, la sorella, i nonni. Poi verranno i compagni, la strada, la scuola. Un destino avverso però, già nel fiore della fanciullezza, sembra voler spezzare lo stupore che è in lei rinchiudendola nel mondo a parte della diversità fisica: gli handicappati, anime considerate solo come carico sociale. Consapevole fin dall’inizio di quel che le è accaduto, senza deciderlo, istintivamente, sceglie di non arrendersi all’ipocrisia della morale comune. Dal fiume della vita cercherà di accettare sempre l’ombra e la luce, la gioia dei giorni splendenti e quelli bui del dolore, la sofferenza, la solitudine. Ogni volta con spirito controcorrente va avanti conquistando mete inimmaginate. Decisa a vivere e non a farsi vivere.

Paola Nepi nasce a Montevarchi nel 1942. Cresce con la sorella Anna in una famiglia operaia nel cuore del paese. Già a nove anni è costretta a fare i conti con la malattia, malattia che poi non le permetterà di compiere gli studi. La sua scuola diventa la strada, la vita che ogni giorno si inventa. Le letture, i viaggi, gli amici, sono le tante vie al conoscere. Amante appassionata di tutta la musica, negli anni ’70 si dedica alla ricerca di canzoni e filastrocche popolari della sua terra, che ripropone in feste di paese, cantando a cappella con la sua bella voce naturale. E nel momento in cui la malattia le spenge la voce, emerge la scrittura che Paola ha sempre coltivata e tenuta come intima vita attiva. All’interno del volume sarà indicato il link del sito a cui collegarsi, dove cliccando su “Canzoni Popolari”, si potranno ascoltare le canzoni della tradizione popolare pugliese e toscana, interpretate da Paola.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere). Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– presso il sito di eventibrite al link: https://quelleserealcinema.eventibrite.it