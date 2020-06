Montevarchi, lavori alla rotatoria di via Marconi. In Piazza Battisti divieto di circolazione dei veicoli dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Da alcuni giorni sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di via Marconi.

I lavori stanno per interessare via Marconi e viale Diaz e prevedono la necessità di modificare la circolazione anche lungo piazza Cesare Battisti. Pertanto la Polizia Municipale ha predisposto un’ordinanza dove si prevede che mercoledì 10 giugno, o in caso di maltempo venerdì 12 o lunedì 15 giugno. dalle ore 8.30 alle ore 18.30 viene istituito divieto di circolazione a tutti i veicoli in piazza C. Battisti.

I veicoli che percorrono piazza Garibaldi provenienti da piazzale Europa o da via dei Mille dovranno obbligatoriamente proseguire diritto su via Mochi o svoltare a sinistra su via Roma -via Cennano. I veicoli che percorrono via Gorizia giunti all’intersezione con piazza C. Battisti dovranno obbligatoriamente svoltare a destra nel ponte sul torrente Dogana. Ai veicoli già in sosta in piazza C. Battisti al momento dell’entrata in vigore del divieto di circolazione, sarà consentito di uscire secondo le modalità e le indicazioni della segnaletica stradale presente.