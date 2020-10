Montevarchi: percorso di apertura dello Sportello Unico dell’Ediliza (SUE)

L’amministrazione Comunale di Montevarchi ha intrapreso un percorso di rinnovamento delle strutture informatiche del settore Urbanistica-Edilizia attraverso un percorso di innovazione digitale e sviluppo dell’open government.

Per questo motivo, al fine di cogliere le opportunità che le tecnologie digitali offrono sia all’interno dell’amministrazione pubblica sia nei rapporti con cittadini ed imprese in queste settimane si sta operando con la formazione del personale interno e con nuovi strumenti informatici alla realizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) che permetterà l’invio telematico di pratiche e documenti in forma digitale relativi all’attività urbanistica ed edilizia anche in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali.

Pertanto nei prossimi giorni, dal 19 al 23 ottobre, gli uffici del Settore Urbanistica – Edilizia subiranno una ridotta operatività in quanto il personale sarà impegnato in attività di formazione e preparazione delle nuove procedure.

Inoltre si invitano i cittadini che a seguito della complessità dell’operazione e del necessario lavoro di collaudo che tale percorso richiederà, di seguire i canali social dell’Amministrazione Comunale di Montevarchi per gli aggiornamenti sui tempi di apertura dello portale SUE che indicativamente dovrebbe avvenire entro il prossimo 15 novembre.