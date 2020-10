Ponte Buriano: ripristino della circolazione stradale

E’ terminato infatti l’intervento della terza trance dei lavori, che ha visto il restauro e consolidamento di Ponte Buriano, lavori tra l’altro effettuati a ponte aperto con senso unico alternato.

Finalmente la viabilità tornerà a pieno regime, chiaramente con la limitazione della portata nel ponte ai mezzi superiori ai 7,5 t.

La fine del cantiere risolve ovviamente anche la congestione del traffico soprattutto in orario di punta. Intanto la Presidente Silvia Chiassai Martini sta lavorando per portare a termine il progetto per una nuova viabilità alternativa in modo definitivo e riportare lo storico ponte Buriano ad una dimensione prettamente artistica.