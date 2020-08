Montevarchi: rassegna cinematografica “quelle sere al cinema”

Si conclude venerdì 7 agosto alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, la Rassegna cinematografica dal titolo “Quelle sere al cinema”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Varchi Comics.

Sarà proiettato “Frozen”, un film d’animazione del 2013 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, prodotto da Peter del Vecho e sviluppato dalla Walt Disney Animation Studios. È il 53º classico della Disney. Liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi, è un lungometraggio animato al computer che nel marzo 2del 014 si aggiudica due premi Oscar: miglior film d’animazione e miglior canzone (Let It Go in originale, All’alba sorgerò in italiano).

Questa la trama del film: Elsa e Anna dopo tante incomprensioni si ritrovano e, grazie alla forza dell’amore, riescono a sciogliere anche il ghiaccio più inscalfibile. Quello del cuore, creato dalla solitudine e dal distacco. C’è posto anche per un eroe normale che è allevato dai troll (Kristoff) e un perfido opportunista travestito da principe azzurro (Hans).

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– presso il sito di eventibrite al link: https://quelleserealcinema.eventibrite.it

Si conclude così una rassegna che ha attratto tante persone e presentato film variegati e diversi tra loro. La location scelta e l’ampia scelta di pellicole ha permesso a tanti nostri concittadini di uscire per assistere a film che hanno fatto negli anni la storia del cinema.