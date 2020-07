Montevarchi, scadenza termini domanda riduzione Tari per le attività economiche per emergenza covid19

Si ricorda che il 31 luglio scadono i termini per presentare domanda di richiesta di agevolazione del 20% del pagamento della Tari per tutte le attività costrette alla chiusura o colpite dai provvedimenti restrittivi a causa dell’emergenza da Covid19. Specificatamente riguardano: alberghi, agriturismi assimilati con o senza ristorante, negozi, attività artigianali (ad esempio estetica o parrucchieri), attività artigianali di produzione di beni specifici, ristoranti, trattorie, osterie, birrerie, pizzerie, pub, mense, amburgherie, pub, bar, caffè, pasticcerie. Le domande possono essere presentate: presso l’Urban Center – Urp Incomune – Via Dei Mille n. 07 Montevarchi previo appuntamento chiamando il numero 055/9108246; mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Montevarchi – Servizio Entrate; per fax al numero 055/982851; mediante posta elettronica certificata (PEC): [email protected]