Montevarchi, serie di incontri per genitori di bambini in fascia età 0/6 anni

Anche per l’anno scolastico 2020-2021 la Conferenza Zonale per l’Istruzione del Valdarno in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Zonale organizza dei momenti formativi per i genitori di bambini nella fascia di età compresa da 0 a 6 anni che vivono nel Valdarno Aretino. Purtroppo a causa dell’epidemia da Coronavirus gli appuntamenti quest’anno si svolgeranno online.

Tutti i relatori sono pedagogisti esperti nelle varie tematiche e offriranno delle indicazioni anche di contenuto concreto e pratico per i genitori, i quali, dopo aver vissuto dei momenti anche difficili durante il periodo di chiusura degli asili nido e le scuole materne, devono ora far ritrovare ai loro bambini la normalità del vivere quotidiano. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno sulla piattaforma GoToMeeting e per iscriversi basterà inviare una mail a [email protected]. I genitori riceveranno una mail con il link all’incontro. Queste le date, gli orari e i temi degli incontri:

12 ottobre 2020 ore 18.00-19.30 “Bambini 3.0” – Diventare grandi nell’epoca delle tecnologie digitali – Dott.ssa Farnaz Farahi, Pedagogista;

26 ottobre 2020 ore 18.00-19.30 “Educazione digitale” – Utilizzo consapevole,Critico e creativo delle nuove tecnologie – Dott.ssa Farnaz Farahi, Pedagogista;

9 novembre 2020 ore 18.00-19.30 “Filastrocche gioiose” – Giochi e sviluppo linguistico Dott. Antonio Di Pietro, Pedagogista ludico;

23 novembre 2020 ore 18.00-19.30 “Giocare con niente” – Le meraviglie del quotidiano – Dott. Antonio Di Pietro, Pedagogista ludico.

Una bella iniziativa rivolta ai genitori che abitano nel nostro territorio anche alla luce del periodo particolare e difficile che stiamo vivendo e per aiutare i più piccoli a viverlo con la maggiore serenità possibile.