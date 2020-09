Canestrelli castagne e cioccolato

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!!

Ci stiamo di nuovo avvicinando all’autunno non solo nei colori ma soprattutto nei sapori…e una delle prime voglie di questa stagione per me sono le castagne, e di conseguenza la farina profumatissima di castagne con cui dolci e salati acquistano una marcia in più!!!

Perché quindi non coccolarci in qualunque momento della giornata con un profumatissimo e delizioso canestrellino alle castagne e cioccolato!?

Velocissimi e golosi, non mancheranno più nemmeno nelle vostre case in questo periodo!

INGREDIENTI:

200 gr burro freddo

200 gr farina di castagne

50 gr cacao amaro in polvere

3 tuorli

100 gr zucchero a velo

farina ‘0’ quanto basta per la lavorazione dell’ impasto sul piano di lavoro

PREPARAZIONE:

Comportarsi come una normale frolla quindi tagliare il burro a piccoli tocchetti.

Pre-miscelare in una insalatiera la farina di castagne ed il cioccolato in polvere. Unire il burro e sbriciolarlo velocemente con la punta delle dita, state attenti a non scaldarlo troppo.

Unire lo zucchero, amalgamare bene con una forchetta quindi aggiungete i tuorli.

Terminare di impastare con le mani e spostatevi all’ultimo sul piano di lavoro aiutandovi con un pó di farina 0 se necessario. Impastare pochissimo sempre per non scaldare e rovinare la struttura dell’impasto, formare un panetto liscio, avvolgere nella pellicola e riporre in frigo sarebbe meglio almeno un’oretta.

Il consiglio in piu: preparare l’impasto il giorno prima e lasciarlo riposare un giorno intero in frigo, al momento di usarlo sarà bello freddo e compatto ed anche i sapori dopo la cottura saranno più intensi

Preriscaldare il forno a 160°C.

Riprendere il panetto dal frigo, con un pó di farina 0 stendere sul piano l’impasto una metà per volta di uno spessore di circa mezzo cm quindi ritagliare e canestrellini con l’apposito stampo.

Se non lo avete va benissimo un qualunque cutter da biscottino che vi piace.

Infornare circa 15 minuti circa in base al vostro forno, se volete i biscottini più croccanti tenere in forno almeno 2/3 minuti in più.

Sfornare e lasciar raffreddare su una griglia.

Il consiglio:

Dopo il completo raffreddamento si conservano perfettamente una settimana in un contenitore di vetro o latta con coperchio a chiusura ermetica.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci