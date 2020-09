Montevarchi, “Un insolito perdono” giovedì 3 settembre inizio ufficiale della festa con il tradizionale “Concerto del Corpo Musicale G. Puccini”

Prenderà il via giovedì 3 settembre con il tradizionale “Concerto del Corpo Musicale G. Puccini” questa particolare e insolita festa del Perdono. La banda storica della città si esibirà per la prima volta presso l’Anfiteatro della Ginestra lo spazio che meglio di tutti riesce a garantire il distanziamento necessario tra i musicisti della banda e permette ad almeno 150 persone di poter assistere al concerto nel pieno rispetto della normativa anticovid19.

L’Anfiteatro della Ginestra è stato lo spazio che dal mese di luglio ha accolto settimanalmente le prove della nostra banda e quindi è stato testato e sperimentato dal gruppo; si è dimostrato dunque un luogo idoneo dove poter far svolgere il concerto. Il programma del concerto prevede un mix di brani che spaziano dalla musica per banda, alla musica classica fino alla musica più moderna, in quanto è molto vasto il repertorio lungo il quale la banda montevarchina è in grado di muoversi. Sarà l’occasione per vedere all’opera il Corpo Musicale e la bravura raggiunta da questo gruppo di musicisti in grado di interpretare e rappresentare generi musicali diversi. L’ingresso è gratuito. L’evento sottostà alla normativa prevista dai protocolli anticovid. Essendo disponibili solo 150 posti a sedere nelle gradinate dell’anfiteatro per mantenere il distanziamento fisico, è stato introdotta la necessità di prenotare il proprio posto attraverso il sistema gratuito fornito da Evenbrite. Al momento dell’arrivo sarà necessario essere identificati e lasciare il proprio numero di telefono (per poter essere rintracciati in caso di necessità nei successivi 15 giorni). Sarà misurata la temperatura corporea e sanificate le mani.

Per informazioni è possibile contattare: Ufficio InComune – tel. 055.9108246 – [email protected] ; Ufficio Cultura – tel. 055.9108314- [email protected] ; Ufficio Promozione del Territorio – tel. 055.9108212

Gli eventi sono tutti gratuiti e le prenotazioni si possono effettuare:

– tramite la piattaforma Eventbrite alla quale si può accedere andando sul sito del comune www.comune.montevarchi.a.rit (nella news sul programma del Perdono) e sulla pagina Facebook del Comune nello spazio dedicato agli eventi di Un Insolito Perdono. cliccando il link presente in ogni specifico evento

– inviando una mail a [email protected];

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.30 e martedì e giovedì ore 15.30/17.30).