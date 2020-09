Grazie alla partecipazione al bando del MIBACT la biblioteca comunale potrà usufruire di un contributo straordinario di 10.000 euro per l’acquisto di nuovi libri

L’Amministrazione Comunale di Montevarchi ha partecipato al bando del MIBACT per il sostegno all’editoria previsto dal decreto ministeriale n. 267 del 4 giugno 2020 e finanziato con i fondi previsti per le emergenze per le imprese e le istituzioni culturali.

Il fondo prevede la possibilità per le biblioteche di ottenere un finanziamento straordinario per poter acquistare libri in alcune librerie della provincia.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo e alla Biblioteca Comunale di Montevarchi è stato concesso un contributo di € 10.001,90, da spendere in acquisto libri presso librerie della provincia che abbiano come codice ateco principale 47.61 “vendita al dettaglio di libri nuovi”.

Gli uffici hanno già provveduto a predisporre gli atti necessari per l’accertamento del contributo e nelle prossime settimane si provvederà all’acquisto di nuovi libri nel rispetto delle modalità previste dal bando. Ciò permetterà di ampliare la qualità del servizio di prestito libri della nostra biblioteca, che già oggi presenta un numero molto alto di prestiti all’interno delle biblioteche della provincia di Arezzo.