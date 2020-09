Montevarchi, “Un insolito perdono” venerdì 4 settembre il concerto della cover ufficiale dei killer queen

Primo appuntamento di questo Insolito Perdono con la musica rock venerdì 4 settembre con il concerto della cover ufficiale dei Killer Queen in piazza Varchi alle ore 21.00.

Nati nel 1995 dall’unione di alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diviene da subito punto di riferimento per i fans italiani dei Queen, tanto che, solo dopo alcuni mesi di attività, viene riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official italian Queen fan club) come “tribute band ufficiale“ per l’Italia. Da allora sono stati più di 1.000 i concerti, in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati

. I Killer Queen propongono da sempre una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto sulla somiglianza fisica quanto sulla passione e sulla qualità dello spettacolo proposto. Scelta molto apprezzata dai fan, della quale vanno molto fieri, che li ha totalmente contraddistinti negli anni da ogni altro tributo. Da Marzo 2012 si fa più stretto il legame con il mondo Queen quando suonano come band di Kerry Ellis, che successivamente ritorna in Italia per un tour acustico con Brian May, suo produttore. Il 1 giugno 2015 la band viene ingaggiata per suonare all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, chitarrista e cofondatore dei Queen. Non è la prima volta che la band si esibisce a Montevarchi, sempre riscuotendo un grande successo. Lo spettacolo dei Killer Queen è incentrato sull’esecuzione ‘live’ di un vasto e sempre aggiornato repertorio di musica dei Queen, arricchito dall’interazione con svariati ‘videoclips’ che ben accompagnano lo show, rendendolo di grande impatto. E’ questo da sempre lo spettacolo ‘principe’ dei Killer Queen, che li ha fatti conoscere ed apprezzare in Italia ed in Europa, regalando loro anche l’opportunità di suonare oltreoceano.

L’ingresso è gratuito. L’evento sottostà alla normativa prevista dai protocolli anticovid. Essendo disponibili solo 190 posti a sedere nella piazza per mantenere il distanziamento fisico, è stata introdotta la necessità di prenotare il proprio posto attraverso il sistema gratuito fornito da Evenbrite. Al momento dell’arrivo sarà necessario essere identificati e lasciare il proprio numero di telefono (per poter essere rintracciati in caso di necessità nei successivi 15 giorni). Sarà misurata la temperatura corporea e sanificate le mani.

Per informazioni è possibile contattare: Ufficio InComune – tel. 055.9108246 – [email protected] ; Ufficio Cultura – tel. 055.9108314- servizio[email protected] ; Ufficio Promozione del Territorio – tel. 055.9108212

Gli eventi sono tutti gratuiti e le prenotazioni si possono effettuare:

– tramite la piattaforma Eventbrite alla quale si può accedere andando sul sito del comune www.comune.montevarchi.a.rit (nella news sul programma del Perdono) e sulla pagina Facebook del Comune nello spazio dedicato agli eventi di Un Insolito Perdono. cliccando il link presente in ogni specifico evento

– inviando una mail a [email protected];

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.30 e martedì e giovedì ore 15.30/17.30).