Inaugurato il presidio della Polizia Municipale in piazza Guido Monaco

Agenti in servizio con orario 10-13 e 16-19, dilatabile in caso di necessità. Attività di sorveglianza e polizia di prossimità ma anche controlli anti covid

Inaugurato stamani il presidio della Polizia Municipale in piazza Guido Monaco. Il Comune di Arezzo lo ha aperto nei locali che fino a qualche mese fa ospitavano un esercizio commerciale, sanzionato più volte per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Una scelta dal valore simbolico che si somma alla necessità di garantire maggiore sicurezza alla piazza e alle strade limitrofe, dove in passato si sono registrati episodi di ubriachezza molesta, rissa e turbativa della quiete pubblica.





Gli agenti della Polizia Municipale saranno in servizio tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, anche se l’orario è flessibile e potrà essere dilatato ogni volta che si renderà necessario. Piazza Guido Monaco sarà il fulcro delle attività di polizia di prossimità e dei vigili di quartiere, con le operazioni di sorveglianza attiva che si estenderanno a via Guido Monaco, via Petrarca e via Roma, lungo le direttrici urbane che rappresentano l’ingresso in città per chi proviene dalla stazione.

Il presidio non è aperto al pubblico e tutte le attività di sportello resteranno disponibili presso il comando di via Sette Ponti. Gli agenti, in questo periodo, oltre ai consueti controlli avranno anche il compito di vigilare sull’osservanza delle normative anti covid.