Movida, da venerdì maxi area pedonale e tavoli ovunque

Si è svolta oggi, presieduta dal Prefetto Anna Palombi, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Presenti all’incontro, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Corpo dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Arezzo ed il Comandante della Polizia Locale unitamente ad altri esponenti dell’Amministrazione Comunale, il Vice Presidente della Provincia ed il Comandante della Polizia Provinciale.

E’ stata affrontata la questione della organizzazione della Mostra Antiquaria in programma per il fine settimana del 6 e 7 giugno, al fine di verificarne la compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di contenimento e contrasto dell’epidemia sanitaria da coronavirus.

Dopo un’approfondita discussione ed un esame di tutti gli aspetti tecnico-organizzativi è stata concordemente assunta la decisione di collocare i banchi degli espositori all’interno dell’area verde “il Prato.

Tale soluzione infatti, tenuto conto dell’ampiezza del sito, consente di garantire sia il rispetto delle distanze di sicurezza tra gli espositori sia di evitare l’assembramento e la eccessiva concentrazione dei visitatori, rendendo anche più agevole l’effettuazione dei controlli e l’eventuale diversa allocazione dei banchi per una migliore garanzia delle distanze interpersonali.

Si è ritenuto che tale assetto verrà praticato anche in occasione delle edizioni che si terranno nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Per quanto concerne il fenomeno della cosiddetta “movida” che, nel fine settimana appena trascorso, ha fatto registrare nelle vie del centro storico un notevole afflusso di persone, è stata condivisa la necessità di approntare talune misure di carattere prudenziale, onde evitare quei comportamenti che sono apparsi non in linea con la dovuta attenzione da mantenere nel periodo successivo alla situazione di crisi.

In particolare, da parte dell’Amministrazione Comunale, verrà adottata un’ordinanza con la quale sarà disposto l’obbligo di indossare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico la mascherina protettiva anche per i componenti lo stesso nucleo familiare e verrà estesa l’area pedonale del centro storico al fine di consentire una migliore distribuzione delle persone lungo le vie del centro storico e ampliare gli spazi ove gli esercizi commerciali possono installare i tavoli per l’intrattenimento.

Da parte delle forze dell’ordine, con il determinante concorso della Polizia Locale, verranno svolti, fin dalle prime ore di ogni serata del prossimo weekend, servizi di controllo mirati a sensibilizzare i cittadini ad assumere comportamenti di protezione corretti, richiamando al rispetto delle regole e al doveroso senso civico coloro che non dovessero indossare, in materia corretta, le mascherine o non osservare le distanze di sicurezza.

A margine della riunione è stato approvato il progetto di videosorveglianza del Parco Pertini presentato dal Comune di Arezzo, che va ad arricchire e ad innovare il sistema già attivo in quell’area, con l’obiettivo di garantire l’implementazione della fruibilità dell’area sotto il profilo della sicurezza urbana.