Ripartita la movida con mascherine, distanze da rispettare, steward agli ingressi dei locali. E chiusura a mezzanotte.

In piazza San Francesco molta gente, soprattutto intorno alle 20,30, per un’oretta. Controlli, più di una volta, della Polizia Municipale. Ingressi all’interno dei locali contingentati ma comunque tutti fuori con clienti seduti o in piedi.

Di passaggio anche il sindaco Ghinelli e Beppe Sugar Angiolini.