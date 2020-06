M5S Arezzo: “Pionta, dal Sindaco di nuovo solo improvvisazione”

Sabato 20 giugno il Sindaco Ghinelli è stato ricevuto dal Prefetto di Arezzo insieme al

rappresentante del neo costituito comitato “Duomo Vecchio”, formatosi una settimana

prima, per parlare della sicurezza delle zone Campo di Marte e Parco del Pionta.

Teniamo presente che sia gli abitanti di via Duomo Vecchio che delle vie limitrofe tra le quali viale Cittadini, non sono stati coinvolti nella nascita di questo nuovo comitato.

Campo di Marte, il Parco del Pionta e, in generale, il quartiere di Saione, hanno bisogno di

essere rivitalizzate con progetti seri e non con iniziative una tantum che hanno tutta l’aria di essere dei mezzi discutibili per raccogliere qualche consenso.

Chiunque voglia impegnarsi per contribuire a migliorare la città, e in particolare questa zona, ci trova disponibili all’ascolto e al confronto. Siamo invece fortemente critici con un modo di operare come questo che assomiglia all’improvvisazione.

Il Movimento 5 Stelle ha scelto di avere la sua sede operativa in viale cittadini n. 7.

Pensiamo che sarebbe stato normale coinvolgere i suoi attivisti in un confronto.

Vogliamo nuovamente sottolineare che abbiamo delle idee realizzabili, fattibili,

assolutamente serie e vicine alle necessità degli Aretini e il nostro candidato a sindaco

Michele Menchetti è disponibile a qualsiasi tipo di confronto su questo tema, avendo visto da vicino, con tutto il gruppo degli attivisti, la reale situazione, anche grazie alle nostre iniziative sul posto.

Movimento 5 Stelle Arezzo