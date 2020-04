Movimento 5 Stelle: “buoni spesa, palla in tribuna dell’assessore Tanti”

Nota del Movimento 5 Stelle Arezzo

Ad oggi ci sono ​525.803,82 euro​ nelle casse comunali. Vanno solo distribuiti. Quanto tempo dovranno aspettare ancora gli Aretini ​in difficoltà ​ ?

Le parabole accusatorie dell’assessore Tanti, in risposta alle nostre domande relativamente al ​ritardo ​del comune di Arezzo nella consegna dei ​buoni spesa​, non hanno alcun senso, non rispondono ai nostri quesiti, sono completamente fuori luogo e tempo.

Un metodo ​condiviso ​ , tanto più in una situazione come questa, avrebbe portato risultati decisamente ​migliori ​ perché, se è vero che i soldi sono degli italiani, è pur vero che italiane e Aretine sono anche quelle famiglie che stanno aspettando l’arrivo dei buoni spesa e nessuno ha ancora saputo spiegare loro il ​motivo ​ dell’attesa.

Punto primo. Nessuno ha detto e scritto che le 3296 domande pervenute al comune andavano accettate senza controlli.

Punto secondo. Nessuno ha detto e scritto che le pratiche dovevano essere esclusivamente fatte con gli assistenti sociali.

E la lista delle imprecisioni dell’assessore sarebbe ancora lunga.

Lavorare con metodo e con celerità era importante, cosa che non è stata fatta, lasciando le famiglie da ​tre settimane senza sussidio alimentare​. Se per l’assessore, essere celeri significa usare il telefono o la mail è un suo pensiero, di certo non il nostro.

Comuni molto più grandi di Arezzo, come Roma e Firenze, ma anche tanti comuni della nostra provincia, hanno già da tempo iniziato a consegnare i buoni spesa. Quindi, utilizzando i parametri dell’assessore Tanti, avrebbero essi sperperato soldi pubblici?