Museo archeologico del Casentino: la cultura in movimento

Il Museo archeologico del Casentino ha ripreso la sua attività e ha ricevuto in cambio una buona risposta da parte dei visitatori. In questa Estate del tutto particolare, infatti, i turisti non si sono fatti attendere e hanno scelto come punto di partenza per la visita della nostra vallata proprio questa antenna di cultura e storia.

Ma il museo non si ferma neppure per quanto riguarda la programmazione offerta.

Sabato 11 luglio il museo uscirà dalle sue mura e andrà ad incontrare le vestigia archeologiche che si trovano all’interno del Parco nazionale. Un’escursione che partirà da Badia Prataglia per raggiungere le sponde della Diga di Ridracoli dove è stato recentemente trovato un sito preistorico. In questi giorni stanno partendo degli scavi che andranno avanti per tutto il mese di luglio. Si tratta del ritrovamento di strumenti lavorati risalenti a 15 mila anni fa.

Per la ventesima edizione de “Le Notti dell’Archeologia”, iniziativa promossa dalla Regione Toscana, il Museo Archeologico del Casentino per il 18 luglio ripropone la felice esperienza della visita sensoriale al buio.

In entrambe le iniziative è necessaria la prenotazione al numero 3356244537.