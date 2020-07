Officine della Cultura, ultimo appuntamento verso il cielo con le “Storie dal quotidiano” di Gianni Micheli

Mercoledì 8 luglio alle ore 11 sarà visibile in rete l’ultimo appuntamento con le “Storie dal quotidiano” firmate da Gianni Micheli in collaborazione con Officine della Cultura nell’ambito dell’Edicola della Stagione di Officine Foyer.

L’appuntamento ludico, tra gioco e narrazione, che ha per protagonisti i quotidiani cartacei riletti con manualità e fantasia con una dedica speciale alle famiglie e ai bambini dai 6 anni in su, sarà come di consueto visibile sulla pagina Facebook della residenza aretina, sul canale Instagram e YouTube Officine della Cultura e il giorno stesso, alle ore 9:45 e 16:30, su Teletruria.

La storia dal quotidiano di mercoledì s’intitola “Ah il cielo quanto è in alto” e guiderà gli spettatori nella realizzazione di una scala a partire da due fogli di giornale. Una scala per la fantasia che possa portarci là dove i piedi non riescono e dove sembra che la testa spesso comunque abiti: su in alto, nel cielo, a contatto con le nuvole. Per gli scettici non resta che prendere visione del video per replicare la realizzazione della scala. Unici strumenti necessari: un quotidiano cartaceo, un paio di forbici, una spillatrice, qualche minuto da perdere con gioia.