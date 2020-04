Nidi: la graduatoria provvisoria sul sito del Comune

Pubblicata nel sito del Comune la graduatoria provvisoria per l’accesso agli asili nido comunali e ai posti in convenzione nei nidi privati accreditati per l’anno 2020/2021. Parliamo dei seguenti servizi educativi: Cesti, Cucciolo, Indicatore, Masaccio, Modesta Rossi, Orciolaia, Peter Pan, Villa Sitorni, nido aziendale, Bagnoro, Il Matto, Il Bastione, Aliotti, Bianca Maria Bianchini, Maria Consolatrice, Sant’Antonio, San Biagio, Il Melograno, Tati e Tate.

La graduatoria è divisa per le due fasce dei medio-piccoli e medio-grandi. Ecco le prossime scadenze: eventuali istanze di riesame, purché attinenti a situazioni esistenti alla data del bando e già dichiarate nella domanda stessa, potranno essere presentate per mail da sabato 2 a venerdì 8 maggio: [email protected]

Per quanto riguarda la situazione reddituale del nucleo familiare che risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), chi non fosse riuscito a ottenerla a causa della chiusura dei centri di assistenza fiscale o del sovraccarico a cui gli uffici e il sito dell’Inps sono stati sottoposti in questo periodo, potrà presentarla entro mercoledì 13 maggio.

Due giorno dopo sarà la volta della graduatoria definitiva mentre l’accettazione del posto dovrà avvenire da lunedì 18 a giovedì 28 maggio, solo online. Chi non la eserciterà, perderà il diritto al posto assegnato.

Per eventuali chiarimenti contattare dalle 10 alle 12 i numeri 0575 377287, 377401, 377256.