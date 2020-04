Tpl, i sindacati alzano le barricate: “aziende senza Ffp2. Verso ordinanza regionale con misure peggiorative”

Forti preoccupazioni per la Fase2 del trasporto pubblico locale lo esprimono le segreterie di Cgil, Cisl e Uil della Toscana.

Preoccupazioni che sono espresse in una lettera stilata in seguito all’incontro che si è tenuto sul tema ieri in Regione e in riferimento all’ordinanza regionale, che potrebbe uscire già oggi, in merito alla quale i sindacati ritengono che “potrebbe contenere modifiche peggiorative riguardo al quadro attuale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid, nonchè al documento dell’Inail in merito a misure organizzative volte a tutelare la salute dell’autista delimitando la distanza tra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri.

Questo documento – spiegano – riguarderebbe la riapertura della porta anteriore dei bus (fino ad ora tenuta bloccata per tutto il periodo dell’emergenza) e farebbe venir meno il distanziamento previsto tra l’autista e i passeggeri.

Inoltre, nella riunione è emerso che le aziende Tpl non hanno disponibilità di mascherine Ffp2”.

Una lettera firmata dai rappresentanti delle segreterie Confederali e Regionali della Toscana e indirizzata alla Regione con l’auspicio di “evitare criticità difficilmente gestibili”.