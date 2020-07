Nido d’infanzia di Terranuova, incontrati tutti i genitori prima della ripresa dell’anno educativo. Assessore Grifoni: “resta immutato il livello di cura ed attenzione verso i più piccoli”

Sono due gli appuntamenti dedicati ad incontrare i genitori dei bambini che frequentano o frequenteranno il nido a settembre.

I colloqui – in programma mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, nel cortile del nido comunale – si svolgono alla presenza del coordinatore pedagogico e dell’assessore all’istruzione, con la volontà di illustrare il servizio ed approfondirne insieme i dettagli.

“Dopo la chiusura forzata del precedente anno educativo – ha detto l’assessore Sara Grifoni – abbiamo deciso di dedicare un’attenzione in più alle famiglie per esporre le modalità di fruizione del servizio a fronte delle nuove disposizioni anti contagio. I nostri servizi educativi continueranno ad offrire una proposta di alto livello in termini qualitativi e professionali – ha aggiunto – mantenendo immutata la cura e l’attenzione verso i più piccoli e le loro famiglie. Il dialogo avuto in occasione della riapertura del nido è una risposta

che va proprio in tal senso” ha concluso l’assessore.